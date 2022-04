Casarin: “Juventus-Inter, arbitraggio preoccupato. Rigore ripetuto: ecco perché”

L’ex arbitro ha analizzato, sulle pagine del Corriere della Sera, gli episodi che hanno caratterizzato la sfida tra Juve e Inter

"Irrati per Juve-Inter, Mazzoleni alla Var. Partenza con giallo a Lautaro e Rabiot tra scorrettezze diffuse e inattese. Al 45’ fallo basso di Morata su Dumfries in area; Mazzoleni prima e Irrati davanti al monitor concedono il rigore. Szczesny para e Calhanoglu con alcuni bianconeri, in mischia, spingono il pallone nella porta. Prolungata incertezza sul da farsi: Irrati infine decide per la ripetizione per ingresso anticipato di De Ligt in area. Rigore e gol di Calhanoglu. Ripresa con tanto agonismo, non visto un contatto da rigore Bastoni-Zakaria. E tanti tentativi di ottenere punizioni a favore. Arbitraggio preoccupato".