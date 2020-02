Casarin: “Rocchi garanzia, vigila più che arbitrare. Giusto il giallo a De Vrij, la gara finisce senza…”

L’ex arbitro Paolo Casarin ha analizzato la prestazione del direttore di gara di Lazio-Inter, Gianluca Rocchi, sulle colonne de’ Il Corriere della Sera. Un arbitraggio più che positivo da parte del fischietto di Firenze.

“In Lazio-Inter designati, giustamente, Rocchi e Mazzoleni per dare ogni garanzia a un campionato incerto. Le squadre si studiano a lungo. Rocchi fischia ogni fallo significativo e i giocatori limitano la forza nei contrasti. I gialli all’inizio sono condizionanti. Rocchi vigila più che arbitrare: fino al 30’ è una partita surreale. Alla fine del primo tempo la gara si accende con un gol di Young e all’inizio del secondo arriva il pareggio di Immobile su rigore per una spinta di De Vrij (giusto il giallo). Intervento perfetto sul pallone di Luis Felipe in area su Young, bravo Rocchi e chiedere conferma a Mazzoleni alla Var. Finisce con tanti gialli ma senza proteste sul campo“.