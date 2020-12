Casarin: “Verona-Inter, Giacomelli attento. Ogni partita sembra ben arbitrata se…”

Tocca a Paolo Casarin analizzare gli arbitraggi dell’ultimo turno di campionato. L’ex fischietto ne ha parlato sul Corriere della Sera: “Milan-Lazio affidata a Di Bello-Irrati. Var decisivo nella concessione dei rigori da parte di Di Bello, soprattutto quello per la Lazio, dopo un contatto basso di Kalulu su Correa difficile da vedere e «pesare». L’arbitro Giacomelli per Verona-Inter. Molto concentrato e attento, segue il gioco da vicino cogliendo i falli con buona coerenza. I giocatori sono corretti e in area sono del tutto assenti situazioni da far pensare al rigore. Se l’area è priva di casi discutibili, ogni partita può sembrare ben arbitrata. Nel secondo tempo matura la vittoria dell’Inter in piena regolarità. In Juve- Fiorentina l’arbitro La Penna ha fatto discutere in ogni parte del campo, anche per falli evidenti non rilevati. Un intervento di Cuadrado è da esclusione diretta (rosso) e non può essere giudicato come meritevole di solo avvertimento (giallo). Bene il Var correttore. A Borja Valero viene perdonato il secondo giallo: errore grave. Sui due falli in area viola per la Juve è difficile giudicare in assenza di direttive stabili relative ai contatti fisici accettabili nei sedici metri. Il rigore dovrebbe essere sempre e comunque una cosa seria”.