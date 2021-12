Casemiro: “Inter campione d’Italia, sarà difficile. Stanchezza? Pintus sta…”

Le parole del centrocampista: "L'Inter è una grande squadra. Giochiamo da primi, tranquilli e rispettiamo l'avversario"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter, Casemiro, centrocampista del Real Madrid, ha parlato così del match di domani che assegnerà il primo posto nel girone: "Affrontiamo le partite con serietà e rispetto. L'Inter è una grande squadra. Giochiamo da primi, tranquilli e rispettiamo l'avversario. Sappiamo che sono i campioni d'Italia, sarà difficile. Se c'è stanchezza? Se ne parla sempre, la gente si preoccupa. Ma abbiamo una squadra tecnica e Pintus che fa un ottimo lavoro. Loro sanno tutto. È sempre importante avere una buona rosa. Valverde, Camavinga , Isco... Sono tutti bravi. Kroos e Modric sono un privilegio. Ma una buona squadra è importante. Benzema? Perderlo significa perdere il miglior 9 del mondo, uno dei migliori calciatori in circolazione. Abbiamo però anche Jovic e Mariano. Luka con la Real Sociedad ha fatto una partitona e dobbiamo fargli i complimenti. Non gioca perché ha davanti a sé un campione come Benzema, non è facile".