Casillas: “Italia non inferiore alla Spagna. In generale vedo molto equilibrio”

È sempre Italia-Spagna, sono 5 Europei consecutivi che ci sfidiamo!

«Un super classico! In quei quarti di finale a Vienna nel 2008 iniziò la nostra epopea, quei rigori sono stati la chiave per accendere il motore del nostro “triplete” tra Euro e Mondiale. Poi ci è andata bene anche nel 2012, male nel 2016, bene nel cammino a Russia 2018, ancora male all’ultimo Europeo, di nuovo bene un anno fa in Nations League. Oggi non so indicare una favorita. C’è chi dice che l’Italia sia fragile, o almeno indebolita per i due Mondiali saltati, ma in mezzo c’è l’Europeo. Siete i campioni uscenti e non vi vedo inferiori alla Spagna. Anche Spalletti come De la Fuente non ha una grande stella, e anche lui ha un buon gruppo costruito sulla difesa dell’Inter, che è sinonimo di garanzia. Questo Europeo è li per chi se lo vuole prendere, un po’ come avete fatto voi tre anni fa. E spero sia la Spagna».