Casini: “All Star Game di Serie A? Progetto che studieremo, merita attenzione”

"L’idea di un All Star Game di Serie A merita attenzione. Studieremo il progetto e le società in assemblea valuteranno tutti i pro e i contro. Nelle prossime settimane come Serie A studieremo il progetto e le società in Assemblea valuteranno tutti i pro e contro, con relative tempistiche. Ricordo ancora con emozione la partita Europa-Resto del mondo dell’agosto 1982, con i nostri Zoff, Tardelli, Rossi e soprattutto Antognoni che giocò meglio di Platini e Zico, anch’essi in campo. Vanno considerati tanti aspetti, dal calendario al format, prevedendo anche ‘gare di specialità’, come per esempio i calci di punizione, e occasioni anche per i giovani talenti e per la promozione dei valori che sono alla base del gioco del calcio e dello sport. La Serie A deve rappresentare un modello anche per le future generazioni".