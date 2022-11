Casini: “Calcio risorsa pubblica per eccellenza in Italia. Appena sono stato eletto…”

"Il calcio è la risorsa pubblica per eccellenza dal punto di vista sociale e culturale perché è in grado di coinvolgere grandissime quantità di persone. Ma ha un peso importante anche dal punto di vista economico-finanziario, non solo per gli introiti diretti, ma anche per tutto l'indotto che crea". Così il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, intervistato da "Professione Presidente", il nuovo format di Dazn.

"Appena eletto, ho sentito la necessità immediata di andare a visitare e conoscere tutte le realtà della Serie A - ha spiegato Casini -. È stata un'occasione sia per vedere con i miei occhi delle realtà così importanti sia per ascoltare i club su quelli che sono i principali problemi che incontrano". Cosa direbbe a un bambino di oggi per invogliarlo a seguire il calcio? "A un bambino, che al giorno d'oggi ha tanti stimoli ed è iper connesso, direi due cose: la prima è che il calcio resta lo sport in cui ci si può divertire di più e con maggiore facilità. Ma l'altra, la più importante, è che il calcio è il gioco migliore per imparare a conoscere e gestire le emozioni: dalla felicità per un gol o una vittoria, alla delusione per una sconfitta o se non si riesce a fare quello che chiede il mister. E poi ci sono valori fondamentali come il gioco di squadra, il rispetto, la collaborazione e il senso di aiutare l'altro", ha concluso Casini.