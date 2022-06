Serie A, Casini: “Puntiamo ad un campionato più avvincente. E vogliamo che i club…”

Lega Serie A, dopo aver presentato in data odierna il calendario del prossimo Campionato di calcio 2022/2023, in anticipo (50 giorni prima l’inizio del torneo) rispetto a quanto avvenuto negli scorsi anni, ha reso noto anche il programma dei blocchi delle giornate di Campionato per stabilire giorni e orari di gara, indicando già le 7 date in cui saranno fissati anticipi e posticipi.