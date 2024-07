"E' andata bene, abbiamo parlato di vari temi tra cui il vincolo sportivo, c'è grande preoccupazione da parte di tutte le leghe professionistiche ma anche della Lega Dilettanti e della federazione, perché al di là della proroga di un anno di cui ringraziamo Governo Parlamento, bisogna trovare una soluzione per evitare che i ragazzi possano con facilità essere portati all'estero e la tutela dei vivai. Sul tema che tutti aspettavate non ci sono state sorprese. Il presidente ha comunicato che l'assemblea del 4 novembre verrà trasformata da elettorale a straordinaria, in modo tale da mettersi a lavorare sulle modifiche di statuto".