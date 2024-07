"Per questa ragione, sapendo che lunedì partirà un dialogo, poiché c'era la scadenza del termine, lunedì, per poter impugnare il regolamento elettorale approvato il 15 luglio nel Consiglio Federale, l'Assemblea all'unanimità ha deciso di impugnare il regolamento prima che scada il termine. Non è un atto ostile, ma di difesa tecnica. Con la scadenza del termine, o lo si faceva entro lunedì o non sarebbe stato possibile".