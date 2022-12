Casini: “Sulla rateizzazione delle tasse non c’è uno stop. È un problema che…”

"Sulla rateizzazione delle tasse non c'è uno stop, il ministro ha detto che come governo stanno lavorando per trovare una soluzione che va trovata. È un problema generale, che riguarda non solo il calcio ma tutto lo sport, quindi siamo fiduciosi che si troverà una soluzione di carattere generale. Noi siamo collaborativi come sempre". Sulla riforma, invece, ribadisce che "il 15 dicembre in assemblea la Lega approverà un documento di proposta che poi manderà a Federcalcio e ad Abodi". Mentre sul fuorigioco semiautomatico dice "siamo pronti, aspettiamo solo passaggi formali con la Figc". Infine sul momento che il calcio italiano sta vivendo con il caso Juve e quello AIA legato a D'Onofrio conclude: "Si guarda sempre con serietà a tutto quello che sta succedendo, il calcio italiano ha avuto sempre momenti ciclici di crisi e di rinascita speriamo che arrivi presto la rinascita".