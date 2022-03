Casini: “Recuperi? In futuro sarà bene non attendere mesi per stabilire le date”

Il neo presidente della Lega Calcio si è espresso così dopo l'ufficialità delle date dei recuperi delle gare non disputate

"Abbiamo programmato nelle prime date utili i recuperi delle cinque partite rinviate tra fine dicembre e inizio gennaio a causa della pandemia - ha detto il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini -. Ringrazio tutti i componenti del Consiglio di Lega per il lavoro svolto, che ora consente a tifosi e Società di avere il quadro chiaro degli impegni sportivi fino al termine del campionato. In futuro sarà bene non attendere mesi per stabilire le date delle gare non disputate.