Casini: “Seconde squadre tema urgente, una priorità. Giovani, numeri impietosi”

Il neo presidente della Lega Serie A ha affrontato la questione legata ai giovani e alle loro difficoltà a emergere

Lorenzo Casini, neo presidente della Lega Serie A, tra i vari temi toccati in conferenza stampa ha parlato anche della questione giovani, tornata sotto i riflettori dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali di Qatar 2022: "E' emerso il tema delle seconde squadre, un problema urgente e importante, è già emerso in Assemblea il modello spagnolo. Mi sento di dire che è una priorità, ma dobbiamo trovare insieme le soluzioni. C'è una aspettativa che le proposte della Serie A vengano considerate in modo adeguato. I giovani in Italia ci sono, giocano e si formano, poi però si crea il gap per impiego e utilizzo come dovrebbero essere. I numeri sono impietosi. Questo tema è sicuramente la priorità, poi si deve investire sui centri, sulla formazione per rendere il percorso all'altezza. Per 15-20 anni le altre leghe si sono mosse quando noi eravamo fermi, quindi ora bisogna sedersi al tavolo con la Lega Pro e consentire a un numero più ampio possibile di club di strutturarsi, anche per ciò che riguarda il calcio femminile".