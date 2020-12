Casiraghi: “Credo Conte sia soddisfatto. Oggi c’è un’Inter più strutturata e cinica”

Intervento ai microfoni de Il Giorno, Pierluigi Casiraghi, ex calciatore e oggi allenatore, ha parlato così del momento dell’Inter: «Pur essendo meno bella e brillante rispetto ai rossoneri, alla fine è lì. Credo che Conte sia soddisfatto, anche perché non ha davanti la Juve ma un’altra squadra. Se vinci anche le partite in cui non giochi bene è un segnale positivo, vuol dire che più avanti potresti fare anche meglio».

Alla Juventus era successo anche con Allegri di partire malissimo…

«E alla fine hanno vinto il campionato lo stesso. Rispetto ad allora c’è un’Inter più strutturata, più cinica e questo rende l’impresa più difficile».