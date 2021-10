Casiraghi: “Inter squadra più completa, è ancora la favorita anche senza Lukaku”

L'ex attaccante di Juventus e Lazio punta sui nerazzurri: "Sono forti dietro, in mezzo e davanti hanno perso poco"

"Quando vinci tante partite come sta facendo il Napoli vuol dire che c'è qualcosa. Il Napoli ha una rosa importante, un allenatore che non mollerà. Poi c'è il Milan anche se come squadra favorita vedo ancora l'Inter. È la squadra più completa: è forte dietro, è forte in mezzo e anche davanti ha perso poco. La favorita l'Inter".