Casiraghi: “Scudetto? Duello tra Juve e Lazio: difficile la risalita dell’Inter”

Gigi Casiraghi, ex attaccante di Juventus e Lazio, ha parlato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport della ripartenza della Serie A e lotta scudetto: “Sono convinto che ci sarà un vero e proprio duello tra bianconeri e biancocelesti. Come si prevedeva prima dello stop del campionato. Mi sembra invece difficile una risalita dell’Inter nella corsa per il primo posto“.

Il classe 1969 ha poi aggiunto: “Duello alla pari? Quasi. Nel senso che i bianconeri sono abituati a vincere e vengono da otto scudetti di fila: hanno una rosa ampia oltre che di gran valore. Ma in una situazione così particolare, come quella della ripartenza del campionato dopo quasi quattro mesi e con le partite da giocare in piena estate, può succedere di tutto. E la Lazio ha sicuramente i mezzi per giocarsi le sue chance“.