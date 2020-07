Domenico Caso, ex calciatore e ora allenatore, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb esprimendo il suo giudizio su Antonio Conte e la sua prima stagione alla guida dell’Inter: “È in una grande società e lui non ci sta a perdere. In ogni momento trova qualcosa a cui attaccarsi e tenere sulla corda giocatori e società. Deve accettare che in questo primo anno ha fatto il massimo, che ha avuto qualche alto e basso. È una squadra da completare per arrivare al top“.