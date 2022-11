Caso curva Inter, Abodi: “Il calcio risponde alle regole della nazione”

Sul tema interviene anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Il calcio per molto tempo ha rappresentato un'eccezione e questo non va bene - spiega il n.1 dello sport italiano - Da presidente del Coni dico che se un tifoso per amicizia o complicità di trasferta, decide dopo una notizia così di voler andare via, non solo è padrone di farlo, ma può essere anche interpretato come gesto d'amicizia. Ma che quella persona obblighi altri ad andare via è fuori dal mondo". Poi conclude: "Il grande tema oggi sono i bilanci, i ricavi e i diritti tv nel calcio, ma che figura facciamo quando all'estero in una partita di calcio si scopre che la gente viene mandata via dalle curve? E' un autogol per le società stesse".