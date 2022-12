GdS – Caso Juventus, in campo Ronaldo: vuole i 20 milioni che gli spettano

Il portoghese avrebbe chiesto ai suoi legali di visionare gli atti del processo per chiedere al club soldi che non avrebbe ancora ricevuto

La vicenda Juventus diventa sempre più intricata. Le carte sono al vaglio degli inquirenti e da un mese anche... degli avvocati di Cristiano Ronaldo. Il motivo? Il portoghese avrebbe dato mandato al suo studio legale di visionare gli atti del procedimento penale per chiedere poi al club bianconero di riconoscergli una cifra che secondo lui non avrebbe ancora ricevuto, come si evincerebbe da alcuni documenti.

La Gazzetta dello Sport di oggi prova a fare chiarezza. Si legge infatti: "Adesso vuole scendere in campo anche lui. Cristiano Ronaldo è abituato a chiedere la palla, non gli piace restare a guardare gli altri giocare. Vuole raggiungere l’obiettivo: fare gol. Solo che nell’inchiesta della Procura di Torino che coinvolge la Juventus, il fine non è segnare, ma avere quei 19,9 milioni che, almeno secondo il portoghese, ancora gli spettano per accordi presi in precedenza con il club bianconero.