Caso plusvalenze, arriva la richiesta della Procura FIGC: “-11 per la Juventus”

È in corso questa mattina l'udienza per il caso plusvalenze dopo il ricorso della Juve al Collegio di Garanzia presso il Coni

È in corso l'udienza per il caso plusvalenze-Juve che dopo il ricorso bianconero al Collegio di Garanzia presso il Coni torna oggi alla Corte federale d'appello, chiamata a rimodulare la pena (a gennaio scorso di -15 punti in classifica) chiarendo soprattutto la responsabilità dei vertici non apicali del club nelle sanzioni alla Juventus.