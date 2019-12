Caso: “Questa Inter è figlia di Conte, un gioiello. Lautaro ha rischiato tanto, poteva…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Domenico Caso ha commentato il pareggio dell’Inter raggiunta nei minuti di recupero dalla Fiorentina: “Ci poteva stare il rosso per Lautaro Martinez, poteva saltare Dragowski e togliere il piede, ha rischiato tanto. Borja Valero? I giocatori con una classe cristallina come lui non dovrebbero mai smettere di giocare. È un grandissimo professionista, si è fatto trovare pronto all’occorrenza facendo molto bene. Questa Inter è figlia di Conte, un gioiello, una squadra compattissima che gli sta dando soddisfazioni forse anche oltre le sue più rosee aspettative“.

(Radio Sportiva)