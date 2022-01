Cassano su Allegri: “Le sue parole mi fanno rabbrividire, buona partita dove? Dominio Inter”

Ai microfoni della BoboTV su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così della Supercoppa vinta dall'Inter

"La cosa che a me fa rabbrividire è quando sento dopo la partita che Allegri e qualche giocatore, convinto da Allegri, che dicono di aver fatto una buona partita. O a casa mia non si vedeva la partita, o c'era maltempo, ma in 120' l'Inter ha dominato, ha strameritato, ha gestito. Domanda: dove si è fatta una buona partita? A difendere 120', quello sì. A mezz'ora dalla fine era 4-4-1-1 con Dybala a marcare Brozovic. Sugli esterni c'erano due centrocampisti centrali. Giocare a calcio è quello che ha fatto l'Inter dal 1' al 120', ha strameritato per tutta la partita. Faccio fatica a capire e recepire il tipo di calcio, le dichiarazioni. Per me è follia allo stato puro. Se la Juve esce col Villarreal, occhio al futuro di Allegri. Se non a giugno. Se i giocatori sono convinti di giocare bene, è un problema".