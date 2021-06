Cassano: “Allegri? Se fa male in CL e non vince lo scudetto viene cacciato”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV, Antonio Cassano ha parlato così di Juventus e del ritorno di Massimiliano Allegri

"L'anno scorso la Juve era più forte dell'Inter a livello di rosa, ha e aveva 20 giocatori uno più forti dell'altro. Allegri? I progetti in Italia non esistono. Ve lo dico: se fa male in Champions e non vince lo scudetto, può essere pure che lo cacciano. Lo dico un anno prima".