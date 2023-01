Cassano: “Allegri ha avuto culo, Juve fa schifo da un anno e mezzo. Ora va cacciato”

In collegamento alla Bobo TV su Twitch, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così di Napoli-Juventus e in particolare di Allegri

In collegamento alla Bobo TV su Twitch, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così di Napoli-Juventus di ieri e in particolare di Allegri:

"La realtà dei fatti, caro Allegri, è che Spalletti è un genio. Allegri ha fatto il simpaticone, sa di aver avuto culo nella sua vita. Prima o poi il culo ti abbandona e fai queste figure. La Juve in un anno e mezzo ha fatto schifo. La Juve è fuori dalla corsa scudetto perché non fa due azioni di fila. Allegri ora va cacciato, in Champions ha fatto un bagno di sangue, da un anno e mezzo la Juve fa cagare. Solo Milan o Inter possono rompere i c… al Napoli per lo scudetto. Ora la società Juve deve prendere posizione", le sue parole.