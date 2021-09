Cassano: “Allegri non farà mai un calcio spettacolare. L’errore più grande…”

L'ex giocatore analizza il momento della squadra bianconera e commenta la scelta di richiamare Allegri

Dopo un inizio estremamente delicato, per la Juve è arrivata la prima vittoria in campionato contro lo Spezia. Tre punti raggiunti non senza difficoltà e questo ha sollevato non pochi dubbi sulle scelte della società di richiamare Massimiliano Allegri. "Ho avuto Max come allenatore, lo rispetto. Ma se hai Allegri non puoi pensare di giocare come Guardiola o Nagelsmann. Da lui non puoi aspettarti un calcio spettacolare e propositivo".