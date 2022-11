Cassano: “Sono convinto che l’Argentina passerà. Belgio malissimo, con la Croazia…”

"Malissimo il Belgio, ha giocato peggio dell'Argentina dell'esordio. L'unico che ha giocato bene è Onana, male male tutto. Hazard male, De Bruyne anche. Hanno sbagliato tanto tecnicamente. Ha impressionato in negativo, ora è da dentro o fuori con la Croazia. Anche Courtois ha fatto una cappellata clamorosa. L'Argentina mi ha deluso a livello di idee nella prima partita, nella seconda partita, il secondo tempo han fatto meglio. Son convinto che l'Argentina, che passa, sarà difficile sfidarla. Poi c'è entusiasmo, non so cos'è successo con l'Arabia Saudita"