Cassano: “Barella? Non mi dice niente: corre e fa legna, preferisco Locatelli”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha detto la sua Nicolò Barella: ecco il suo punto di vista

"Io lo ripeto, a me Barella non piace. Non mi dà niente. Corre, corre, corre.. L'altro giorno mi parlavate di Xavi e Iniesta e ora mi parlate di Barella. Ha qualità? Fa tanta legna, per Conte va bene perché va tanta intensità, a me piace più un Locatelli che gioca a calcio. Barella corre, corre, fa casino, si fa ammonire. Non mi piace, non ci posso fare niente".