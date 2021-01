Cassano: “L’Inter gioca male: troppi demeriti Juve. Bastoni non mi esalta. Conte e proprietà…”

Antonio Cassano, ex attaccante di – tra le altre – Inter e Nazionale, ha parlato come di consueto in diretta alla BoboTV su Twitch con Vieri, Ventola, Adani e l’ospite speciale Marco Materazzi: “Fonseca? Fino a due settimane fa faceva il calcio migliore in Italia. Qui non c’è pazienza: le uniche squadre che hanno tenuto gli allenatori (Lazio, Atalanta e Sassuolo) stanno ottenendo risultati. Lancio la bomba: Capello direttore tecnico della Roma. Una figura che faccia da collante tra la squadra e il club. Inter? Ok giocare con gli stessi 11 ma gioca male. Voglio vederla con una Juve che gioca bene. Ho dato meriti all’Inter e tanti demeriti alla Juve. Dopo il disastro in Champions, può solo vincere: in caso negativo sarebbe una stagione fallimentare dovrebbe essere cambiato. Io sono interista e spero che vinca. C’è già stato un bagno di sangue con la Champions. Se dovesse vince il Milan, che ha una squadra da 4/5 posto, Conte e la proprietà devono farsi delle domande. Bastoni? Non mi esalta. Mi piacciono quelli con 50 metri alle spalle che giocano l’uno contro uno”.