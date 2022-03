Cassano: “Benzema più forte di Cristiano Ronaldo per come vedo io il calcio”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Benzema

"Qualitativamente, per come interpreto io il calcio, è molto più forte Benzema che Cristiano Ronaldo. Ronaldo è un killer, chiamiamolo come vogliamo, fenomenale davanti alla porta o quando giocava da esterno. Non è mai stato un "10", non ha la qualità raffinata di Benzema. Per me Benzema è tra i primi 5 della storia, Ronaldo, Van Basten, Ibrahimovic, lui lo metto dentro, Lewandowski anche".