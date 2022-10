Cassano: “Ho fatto tornare ex calciatori dall’oltretomba. La verità è che…”

A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro ad Antonio Cassano, i cui commenti senza filtro alzano puntualmente dei polveroni nel mondo del calcio, e non solo. Stasera in onda la prima parte del servizio.

L’ultima bufera mediatica, in ordine di tempo, è quella sul Napoli di Maradona: «Ho fatto tornare dall’oltretomba un sacco di ex calciatori, gli ho fatto pubblicità. Si sono offesi perché li ho chiamati “scappati di casa”? Tanto dopo un giorno questi non li caga più nessuno: la verità è che erano scarsi», affonda Fantantonio.