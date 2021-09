Cassano: “Centrocampo Inter? Forse a livello della Juve. Barella buono, Calhanoglu…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Juventus

"La Juve ha finito il suo ciclo? Non direi. E' ampiamente la più forte in Italia, ha due squadre e non posso vedere questo scempio, è un dato di fatto come sta giocando. Com'è il centrocampo della Juventus? L'Inter ha un buon centrocampo, non di fenomeni e, nei titolari, se la gioca. Se togli i titolari all'Inter, poi entrano i Gagliardini, alla Juve togli quattro e metti quattro, non le manca niente. All'Inter c'è Brozovic forte, Barella buono, Calhanoglu non è Eriksen".