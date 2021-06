Cassano: “Italia, col Galles Chiesa devastante: gli altri niente di che. Mancini…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha commentato così la vittoria dell'Italia contro il Galles

"Il 12° in campo dell'Italia è devastante, Chiesa. Mi ha impressionato, era tanto ispirato. Gli altri hanno fatto una buona gara, niente di che. Mettere Sirigu, poi, è molto importante: i 26 andrebbero in guerra con Mancini. Roberto è un uomo di calcio, sa bene che ora inizia l'Europeo. Può succedere di tutto ora ma il progetto di Roberto dobbiamo seguirlo. Se succede un imprevisto, non diciamo che è fallimento. Andiamo avanti così".