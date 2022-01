La previsione di Cassano: “Vedo Conte al Milan nell’estate 2023: ho questa sensazione”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato di un possibile ritorno in Italia di Conte

"Tottenham? Conte sta facendo un grandissimo lavoro. Kane fa un altro sport. Lui ha firmato per un anno e mezzo. Adesso hanno fatto quasi niente di mercato, di solito sceglie squadre per tentare di vincere come fatto con la Juve e con l'Inter. Conte può tornare in Italia? Mi sto facendo un film da solo. Ha vinto con la Juve, ha vinto con l'Inter. Mi è venuto in mente: sono convinto che non ora, ma luglio 2023, non so perché, non so niente, lo vedo al Milan. E' una mia idea. Mi gira nella testa da tempo. A lui piacciono molto le sfide complicate, Pioli sta facendo un lavoro eccezionale però quello scalino in più se riuscirà a farlo vincendo quest'anno o l'anno prossimo lo scudetto. Lo dico: nel luglio 2023 vedo Conte al Milan. Prima o poi dovranno fare un azzardo questi proprietari del Milan".