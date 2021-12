Cassano: “Conte allenatore di 3° fascia. Ha vinto tutto? Anche Trapattoni”

Antonio Cassano, intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, ha parlato di Antonio Conte

"Secondo me da prima fascia ci sono i Guardiola, Klopp, Nagelsmann. Sotto, in seconda fascia, ci sono Mou, Ancelotti che hanno vinto tutto. E poi c'è lui (Conte, ndr) che non ha vinto niente. Ha vinto alla Juve e all'Inter, anche Trapattoni ne ha vinti 5 di seguito 20 anni fa. Non mi entusiasmava Trapattoni e non entusiasma Conte. Noi abbiamo perso in finale nel 2012 all'Europeo e nessuno ci ha filato, lui che ha stampa buona, ha fatto un Europeo normale ed è sempre passato per un'impresa che poi si è fermato ai quarti di finale".