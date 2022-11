Cassano: “Caro Cristiano Ronaldo, ecco perché è ora di smettere col calcio”

“Se la società si è comportata male sulla questione figlia, si deve vergognare e sto accanto a Ronaldo. A livello calcistico, cosa significa non rispettare ten Hag? Che non ti sta bene fare la panchina? Se non giocava né con Rangnick né con ten Hag, ci sarà un motivo. Rooney ha avuto la dignità di andare in America. Lui invece continua così, da 3 anni non è più lui. Non è più quel Cristiano Ronaldo. Doveva andare allo Sporting Lisbona, fare il Mondiale e smettere. Diventa un problema enorme per società, allenatori e compagni. Caro Ronaldo, da un paio d’anni è arrivato il tempo di dire basta, dopo il Mondiale”.