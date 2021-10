Cassano: “Cuadrado irriconoscibile con Allegri. De Ligt top 3 al mondo con Koulibaly”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Juventus e Napoli dopo l'infrasettimanale

"Il Napoli dopo l'Atalanta è la squadra più europea che c'è in Italia. Tutto sta funzionando bene, ci potranno essere momenti meno buoni ma con il leader in panchina avranno pochissimi bassi e tantissimi alti, sarà una grandissima pretendente allo scudetto. A livello di rosa, Inter e Juve sono più forti ma il lavoro sta facendo sì che il Napoli sia la più forte. La Juve? Fa fatica ad avere tre campioni, non si divertono e soffrono come dei cani. Gli unici che si divertono sono i difensori, fanno poca fatica e corrono poco. Cuadrado è irriconoscibile, De Ligt è uno dei 3 più forti al mondo assieme a Koulibaly, pochi altri al mondo ce ne sono. Chiesa in panchina? Follia allo stato puro"