Cassano: “De Paul? Non mi esalta, come Barella. Ma alla Juve lo vedrei bene”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di De Paul e di Barella: ecco il suo pensiero

"De Paul non mi piace. Come ho detto anche per Barella che non mi esalta, De Paul anche non mi piace. Poi con Lele (Adani, ndr) ho ragionato: De Paul è duttile, ci può stare tranquillamente alla Juve anche se non è la prima scelta. E' anche un titolare dell'Argentina, sta facendo un campionato bellissimo con una squadra normale. Può essere da Juve, magari non 38 partite ma ci può stare vedendo che altri giocatori. Io alla Juve lo vedrei bene".