Cassano: “Donnarumma grande Europeo, ma fatto due parate. Come può essere un fenomeno?”

L'ex attaccante di Inter e Milan ha parlato del portiere della Nazionale, miglior giocatore dell'ultimo Europeo

"Speriamo che gli allenatori prendano spunto da Mancini e pensino a giocare. Negli ultimi 5 anni in Italia lo ha fatto solo Gasperini. Donnarumma ha fatto un grande Europeo. Ma per dimostrare di essere il migliore al Mondo devi fare come Buffon, Neuer, devi confermarti per 4-5 anni. È forte, ma i campioni in porta sono altri. Su 7 partite ha fatto due parate, posso dire che è un fenomeno? Non mi ha fatto vedere niente. In una stagione 7-8 robette le fa anche lui. Non posso pensare che sia oggi il migliore al mondo".