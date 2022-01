Cassano: “Se l’Inter gioca bene, grandi meriti sono di Dzeko. Quando va male…”

Antonio Cassano, ai microfoni della BoboTV su Twitch, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Venezia

"Partita meno buona delle altre, il Venezia è complicata da affrontare. L'Inter ha avuto il pallino in mano, ce l'ha sempre. E' entrato molto bene Dumfries, Vidal. Io avrei tolto Dzeko e non Lautaro, il Toro era più dentro la partita. Inzaghi ha fatto una grande giocata. L'Inter gioca meglio quest'anno perché c'è Dzeko in avanti, il quid in più è lui. Inizia ad essere un bel vantaggio. Un allenatore bravo toglie Lautaro e non Dzeko. Dzeko? La partita più brutta che fa, gioca bene. Fa le cose giuste. Ti aspetti sempre il gol o l'assist, ma quando va male merita 6 in pagella. Ti fa giocare bene. Se l'Inter gioca bene quest'anno, grande merito è di Dzeko".