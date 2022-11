Cassano: “Inter, la differenza la fa Dzeko che è un campione. A Marotta dico…”

“La differenza l’ha fatta il campione che è Dzeko. Atalanta-Inter è stata una partita meravigliosa, uno spot per il calcio. L’Inter è stata fortunata, Lautaro ha spezzato e Dzeko ha segnato, quello non è mai assist. Dzeko ha sempre vinto e fatto gol ovunque, Dzeko è un regista avanzato, fa tutto e con tutti. Non capisco da cosa dipendano i due o tre gol subiti a partita, dietro fa fatica, non trovo il problema. A Marotta dico che deve andare a casa e fare il rinnovo di contratto a Dzeko, punto”.