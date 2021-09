Cassano: “Fiorentina, ko così immeritato. L’Inter ha fatto… il Real Madrid”

Le dichiarazioni dell'ex giocatore in diretta alla Bobo TV su Twitch dopo la vittoria dei nerazzurri contro la Fiorentina

Antonio Cassano dice la sua sulla prestazione dell’Inter contro la Fiorentina. Così l’ex giocatore ha parlato in diretta alla Bobo TV su Twitch dei nerazzurri di Simone Inzaghi: “Le partite durano 90’, non 45’. La Fiorentina non rubava niente con 2 o 3 gol di vantaggio nel primo tempo con l’Inter. La stessa cosa l’ha fatta l’Inter nel secondo tempo e infatti hanno fatto 3 gol i nerazzurri, perché quando ripartono fanno male sul serio. Il risultato è molto largo, la Fiorentina non meritava una sconfitta così, è stata sfortunata anche. Però 45’ e 45’, la differenza la fanno i calciatori poi. Quando senti l’odore del sangue, devi azzannare. L’Inter ha fatto con la Fiorentina quello che aveva fatto il Real Madrid. L’Inter mi è piaciuta molto meno delle altre volte, ma giocano sempre i soliti da inizio stagione. È una vittoria super fortunata quella di Firenze”.