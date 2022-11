Cassano: “Ecco il giocatore che mi ha impressionato di più per ora in Qatar”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così dei Mondiali in corso in Qatar

Alessandro Cosattini

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così dei Mondiali in corso in Qatar:

“Il Belgio non mi ha impressionato, ha fatto grande fatica; idem il Portogallo, in mezzo e in difesa qualcosa concede. Chi mi ha impressionato di più tra i giocatori è stato Mbappé, ha fatto cose allucinanti con la Francia”, le sue parole.