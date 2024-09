L'ex giocatore ha parlato poi in generale di un'Inter che non lo convince più di tanto: «Mi ricordo che fino ad un anno fa, prima della CL, l'Inter stava mandando via Inzaghi. Col Porto non va avanti meritamente, Onana fa due parate clamorosamente, col Milan è andata avanti meritamente e poi perde con il City in finale. Ha vinto lo scudetto meritamente, ma secondo me in questa squadra non è migliorato nessuno. Se non Lautaro. Gli altri giocatori vanno in Europa e fanno una fatica immane. Calhanoglu è fortissimo mi piace da impazzire ma l'Inter non me la puoi paragonare al City (riferendosi a Ventola.ndr). La squadra di Guardiola fa un calcio meraviglioso. Non lo fa quello l'Inter. Poi in Italia gioca, ma ha due squadre. La squadra nerazzurra nella scorsa stagione in Champions viene eliminata da una squadra che gioca solo in difesa, che è l'Atletico. Inzaghi al primo anno ha fatto malissimo, secondo anno dopo la partita col Porto ha fatto bene ed è diventato un fenomeno. In questi tre anni, escludendo Lautaro che è un campione, c'è stato un club che ha chiesto un giocatore dell'Inter? Una cosa è quello che dicono i procuratori una cosa è quello che succede. Se li volevano certi giocatori li avrebbero presi. Barella non mi dà niente, in Italia va bene ma non fa la differenza. Zielinski è un'altra roba», le parole dell'ex attaccante.