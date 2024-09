A Viva el Futbol, Nicola Ventola ha parlato dell'Inter dopo la vittoria per quattro a zero contro l'Atalanta di Gasperini: «Un'Inter così, ma lo penso davvero, in Europa la paragono al modo di giocare del City. Per come si muovono tutti senza palla, in maniera automatica e naturale, gioca uno dei migliori modi di giocare al mondo. Una partenza mentale di gioco come quella che ha avuto l'Inter è stata importante. Non capita di vedere così l'Atalanta che di solito se la gioca uno contro uno ma stavolta ha arretrato. Io l'ho vista così. Poi i singoli. Ma Barella che partita ha fatto? Giocano a memoria. Non vedo mai giocate sbagliate di questo giocatore. Sbaglia davvero poco, questo giocatore farà la storia dei prossimi dieci anni dell'Italia. È un giocatore che ha gamba, quasi alla Gattuso, per me è il centrocampista più forte in Italia», ha sottolineato l'ex nerazzurro.