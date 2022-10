Cassano: “L’Inter non mi è piaciuta, si è difesa per 90′. Il Barça ha dominato”

"Il Napoli è l'unica squadra italiana che gioca un calcio europeo. Grande intensità, grande qualità, grandi idee, accetta l'1vs1. Il georgiano continua a stupirmi, fa la differenza. Kim dietro ha fatto dimenticare Koulibaly. L'allenatore sa mettere tutti al posto giusto, fenomeno. Per quanto riguarda l'Inter, grandissima vittoria, punto. Perché se poi andiamo a vedere la prestazione ha difeso per 90 minuti. Io penso che chi difende per 90 minuti può vincere una o due partite, però poi alla lunga ti arriva il conto. Non si può fare una partita nella tua area per tutta la partita. Tutta, ha difeso per 90'. Per loro c'era il rigore, altre situazioni. Hanno dominato la partita. Ha fatto un mezzo tiro Calhanoglu, Ter Stegen ha deviato e poi altro tiro di Calhanoglu che ha fatto gol. Non mi è piaciuta la partita a livello qualitativo dell'Inter, però il risultato in Italia va bene a tutti, Grande Barcellona".