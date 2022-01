Cassano: “Inzaghi? Con lui l’Inter può toccare vette anche in Europa. Mi dicono che ad Appiano…”

Antonio Cassano ha parlato così alla BoboTV dell'impatto di Simone Inzaghi sull'Inter

"Oggi leggevo che Atletico e United hanno messo gli occhi su Inzaghi, non mi stupisco. Questo fa capire che quando uno lavora e pensa che non è arrivato, è andato all'Inter in una situazione scomoda. E' andato lì e sta facendo ancora meglio, oltre ai risultati, anche col gioco. Da quello che mi risulta, 14 ore passa ad Appiano. Studiare, studiare, studiare. Non lo immaginavano nemmeno loro, quanto studia, quanta importanza dà allo staff. Inzaghi sembra buono e caro ma ti attacca al muro davanti a tutti se c'è mancanza di rispetto. L'Inter con lui può raggiungere vette in Italia e in Europa".