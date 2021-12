Cassano: “Inter e Juve le vedevo già agli ottavi, per il Milan era complicato. Chapeau all’Atalanta”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così delle italiane in Champions

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così delle italiane in Champions:

"Inter e Juve le vedevo già agli ottavi, per il Milan molto complicato. Davo più chance all'Atalanta, la partita di ieri mi sono emozionato. Io sul 3-0 ci credevo ancora a 20' dalla fine, le emozioni che mi dà quella piazza e quell'allenatore è qualcosa di magico. L'Atalanta va applaudita e ringraziata, Emery ha fatto il complimento più bello dicendo che l'Atalanta è una delle più forti in Europa, ieri avevo il groppone in gola ma ci può stare ed è in Europa League".