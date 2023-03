Cassano: “Juve ieri ha stra-meritato. L’Inter sta continuando a fare un disastro”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così della vittoria di ieri della Juventus contro l’Inter. “Ieri la Juventus ha stra-meritato di vincere contro l’Inter. Da due anni, le rose di Juve e Inter sono le più forti di tutte. Allegri deve evolversi per me, anche l’Inter sta continuando a fare un disastro eh. Due rose clamorose e vedo fare il catenaccio”, le parole di Cassano.