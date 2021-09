Cassano: “Dell’Inter mi fa impazzire una cosa. Da Conte a Inzaghi? C’è più libertà”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così dell'Inter dopo il 6-1 al Genoa

"Cosa mi impressiona dell'Inter? La cosa che mi piace è la libertà che Inzaghi lascia, c'è più libertà per Skriniar e Brozovic. Non bisogna sminuire cosa ha fatto Conte, ha dato solidità e grande tenuta di squadra ma a me fa impazzire che si annoiano a non aver la palla, a volte fanno su di giri e fuori pressing, hanno più coraggio ad aggredire gli avversari. Provano sempre ad essere offensivi e super-offensivi, Inzaghi ha aggiunto libertà in una solidità già acquisita con Conte due anni. Skriniar prende ed entra, non gliene frega niente. E poi Lautaro... Se arriva a 30 gol Lautaro, non puoi trattenerlo".