Cassano: “Sarà Inter-Napoli fino alla fine per lo scudetto. Capolavoro Spalletti”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così del Napoli nella corsa scudetto con l’Inter: “Spalletti sta facendo un capolavoro. Il Napoli è l’unica squadra che per gioco, filosofia e ricambi può stare dietro all’Inter fino alla fine nella corsa per lo scudetto”.